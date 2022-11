DIF Municipal, en busca de menores de edad sin acta de nacimiento para registrarlos  

Brindarles identidad y protección es la prioridad.

Participan la Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y la Oficialía 14 del Registro Civil del Estado.

SLP.- Este miércoles arrancará formalmente el programa “Mi identidad, mi protección”, que tiene por objetivo registrar a todas las niñas, niños y adolescentes, para que cuenten con su acta de nacimiento y así ejerzan sus derechos y estén protegidos.

“El programa surgió en el Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Simpinna) y cuenta con el apoyo de la Oficialía 14 del Registro Civil del Estado, por lo que el Sistema Municipal DIF recorrerá zonas rurales del municipio y colonias de la periferia para detectar y registrar a las y los menores de edad”, explicó la directora del DIF Capitalino, Jessica Albarrán Ramírez.

De acuerdo a la Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), hay casos de adultos que tampoco cuentan con su acta de nacimiento, por lo que también podrán acercarse al módulo itinerante que cada semana recorrerá diversos puntos de la ciudad y delegaciones, de ahí que arrancará éste miércoles y jueves en la delegación de Villa de Pozos.

La maestra Jessica Albarrán dijo que este documento les da identidad y abre la puerta a la protección legal de sus derechos, “y algo muy importante, les protege de ser víctimas de algún tipo de delito”.

El programa “Mi identidad, mi protección”, se presentó formalmente al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos en el “Domingo de Pilas” edición 53, en la colonia El Paseo, “a veces pensamos que es en el área rural o en la periferia donde están las cosas más abandonadas pero en la propia ciudad me he encontrado, niños, niñas y adolescentes que no tienen acta de nacimiento y si no la tienen, no existen jurídicamente, existen físicamente pero no de manera jurídica, por lo que si ustedes saben de algún menor de edad o persona no registrada, avísenle que el DIF Municipal es un canal para que puedan adquirir identidad”, explicó el alcalde Capitalino.

El trámite es muy sencillo de realizar, las mamás y los papás de los menores de edad que no tengan su acta, pueden acudir con su INE, comprobante de domicilio y el certificado de nacimiento para realizar el registro. El módulo que se colocará en la plaza principal de Villa de Pozos estará de nueve de la mañana a dos de la tarde, este miércoles y jueves.

