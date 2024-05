DEBIDO A QUE SEGUIRÁN LAS ALTAS TEMPERATURAS EN SLP, PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO MUNICIPAL SE MANTIENE EN ALERTA

-Según el Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días se mantendrá el calor entre los 36 y 38 grados centígrados

-Cualquier situación de riesgo se puede reportar al teléfono de emergencia: 4444-203061, así como al 911

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional informa que seguirán las altas temperaturas entre los 36 y 38 grados centígrados en el Municipio, el Gobierno de la Capital mediante la dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se mantiene en alerta y refrenda las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo para la población potosina.

Entre las sugerencias, una vez más, resalta no realizar actividades físicas o incluso, ejercicio desde las 11 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, además de evitar la exposición al sol en lapsos prolongados de tiempo. En caso de realizar trabajo intenso a la intemperie es importante descansar de vez en cuando, para aminorar el impacto directo del sol y sus altas temperaturas; en caso de presentar mareos, dejar de hacer la actividad y descansar en la sombra.

También Protección Civil Municipal recomienda beber muchos líquidos, aunque no se sienta sed, por lo menos dos litros de agua natural diarios. De nueva cuenta, también se pide a las potosinas y potosinos evitar los lugares cerrados y mal ventilados; y en cuanto a los vehículos, no permanecer en ellos cuando estén estacionados o cerrados, principalmente no dejar en su interior a niñas, niños, personas adultas mayores e incluso, a mascotas.

Asimismo, esta dependencia del gobierno capitalino recordó el teléfono para reportar situaciones de riesgo por calor, se pueden comunicar al: 4444-203061, así como también al 911.

Datos de carácter informativo para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés público.

