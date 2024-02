Banco Mundial reconoce al Plan Emergente de Agua del Alcalde Galindo, como ejemplo nacional ante intensa sequía  

En reunión virtual con Jean-Martin Brault, Especialista Senior en Agua y Saneamiento del Banco Mundial; Silvia Chávez, Gerente de Cooperación Internacional de la Conagua; entre otros especialistas del tema; el Presidente Municipal Enrique Galindo expuso las obras, acciones y programas con la que se ha atendido la crisis hídrica en San Luis Potosí.

Jean-Martin Brault, Especialista Senior en Agua y Saneamiento del Banco Mundial y Silvia Chávez, Gerente de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconocieron el Plan Emergente de Agua del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Nuevo Interapas, como un ejemplo nacional de la manera de afrontar la intensa sequía que se vive en el país.

En reunión virtual con ocho especialistas internacionales del Banco Mundial y de Conagua, entre otros organismos; el Presidente Municipal Enrique Galindo señaló que, en materia de agua, la ciudad de San Luis Potosí entró en un escenario de terapia intensiva por los once meses sin lluvia ni respaldo de las presas: “Eso nos llevó a concentrarnos en la perforación de nuevos pozos. Con estudios hidrogeológicos hoy estamos encontrando agua a 600 metros de profundidad”.

Estos conversatorios forman parte de los trabajos preparatorios del X Foro Mundial del agua a celebrarse en mayo de este año en Bali, Indonesia.

“Lo más grave de una crisis de agua es cuando deriva en una crisis social, hoy en San Luis no la tenemos, y esto es porque el Plan Emergente está funcionando bien con la distribución de agua con pipas, la modernización de la infraestructura de agua, una nueva cultura de agua en la ciudad y la reparación de fugas”, destacó el Presidente Municipal de la Capital.

El Presidente Municipal señaló que se han modernizado los pozos que componen la red hidráulica de la Zona Metropolitana y se han recuperado 40 pozos que no daban agua pero que, al ser equipados en bombeo y en material electromecánico, han vuelto a entregar agua a la ciudadanía potosina. “Son inversiones muy fuertes que hoy el Gobierno Municipal tiene que hacer, es una experiencia que comparto como municipio, porque si bien hay una crisis de agua, no hay una crisis social todavía, no somos una noticia nacional por la crisis de agua”, señaló el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos.

Además, el Nuevo Interapas ha realizado un programa muy fuerte de reparación de fugas de agua, con el que en diez meses se han resulto unas 7 mil fugas de agua. El Alcalde Enrique Galindo también destaca un programa muy fuerte de cuidado del agua desde niños, niñas y adolescentes.

En la reunión también participaron Cecilia Escalera, especialista en recursos hídricos del Banco Mundial; Natalia Limones, consultora especialista en sequías para el Banco Mundial; Chris Fisher, Especialista Senior del Banco Mundial en manejo de recursos hídricos; Dante Sinohé Hernández Padrón, Subgerente de Regulación Técnica del Agua de Conagua; Andrés Rodriguez, Subsecretario de Recursos Hídricos de Argentina y Pablo Storani, Director Nacional de Política Hídrica de Argentina.

