San Luis Capital consolida su grandeza turística con cinco años de resultados

La administración de Enrique Galindo Ceballos fortalece la proyección internacional de la ciudad con acciones de conservación patrimonial, inclusión, profesionalización y diversificación de la oferta turística.

San Luis Capital ha fortalecido su posicionamiento como destino turístico nacional e internacional mediante una política pública que integra patrimonio, cultura, gastronomía, deporte, reuniones, filmaciones e inclusión, durante los cinco años de la administración de Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Turismo Municipal amplió la promoción de la ciudad en encuentros internacionales, consolidó alianzas con organismos especializados y desarrolló productos turísticos para atraer visitantes y generar oportunidades para los distintos sectores vinculados con esta actividad.

En materia de patrimonio y cultura, la ciudad participa en redes internacionales vinculadas con la UNESCO y ha impulsado acciones para conservar sus inmuebles históricos mediante recursos federales y municipales, entre las intervenciones destacan los trabajos en la Caja del Agua del Santuario, la fachada del Templo del Carmen y la torre del mismo recinto, con una inversión conjunta superior a los 10 millones de pesos. A estas acciones se suman guías turísticas y publicaciones especializadas en varios idiomas, así como materiales accesibles que amplían la difusión de los atractivos y las expresiones culturales de la capital.

La profesionalización y la inclusión son otros componentes de este modelo turístico, con acciones de capacitación para empresas y trabajadores del sector, además de una red de 31 establecimientos reconocidos como Espacios Inclusivos. La oferta contempla recorridos en español, inglés, francés y Lengua de Señas Mexicana, guías accesibles y experiencias sensoriales, junto con iniciativas de turismo social y perspectiva de género. Estas medidas contribuyen a mejorar la atención a visitantes con distintas necesidades y a consolidar una oferta que busca garantizar que más personas disfruten de la ciudad.

La diversificación también ha permitido fortalecer segmentos como el turismo deportivo, cultural, gastronómico y de filmaciones. Los resultados reportados incluyen más de 140 eventos deportivos, 406 actividades gastronómicas y 26 producciones audiovisuales, estas últimas con una derrama económica superior a los 520 millones de pesos. A través del Observatorio Turístico Municipal, la Dirección de Turismo genera información para orientar decisiones y evaluar el comportamiento del destino; entre sus indicadores se reportan 4.9 millones de turistas y visitantes y una derrama económica superior a los 11 mil millones de pesos.