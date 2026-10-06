Gobierno Municipal y Cabildo refuerzan medidas para proteger el arbolado urbano

La Comisión de Ecología reconoce la labor de Gestión Ecológica y de la Secretaría de Seguridad para hacer cumplir la normatividad y evitar talas o podas excesivas.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con los regidores que integran la Comisión de Ecología del Cabildo capitalino, acordaron fortalecer las acciones para la protección y mantenimiento del arbolado urbano, sin frenar el desarrollo de la Capital. También se plantearon medidas para combatir los tiraderos clandestinos y la acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad.

Durante la reunión, se revisaron temas relacionados con la gestión del arbolado urbano, las autorizaciones para talas, la atención de denuncias y el cumplimiento del marco normativo. La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos señaló que, en términos generales, existe disposición de la población y de los constructores para respetar las disposiciones municipales.

La dependencia explicó que, en el caso de particulares, en algunas ocasiones es necesario aplicar las sanciones establecidas por talas no autorizadas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.

Respecto a los constructores, se destacó que existe buena disposición para cumplir con la reglamentación cuando una obra implica la afectación de árboles, mediante acciones como el trasplante o la reposición de ejemplares, con la obligación de plantar tres árboles por cada uno que resulte afectado.

Asimismo, se señaló que en determinadas situaciones es necesaria la intervención de personal de Protección Civil para podar o retirar árboles secos, enfermos o que representan un riesgo para la población, previa valoración. Se precisó que incluso algunos ejemplares secos pueden servir de refugio para aves y otras especies, por lo que cada caso debe ser evaluado antes de intervenir.