Gobierno de la Capital atiende de inmediato daño vial en Eje 130 e Industrias, en la Zona Industrial

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos de rehabilitación con nuevo pavimento para fortalecer la seguridad y movilidad en uno de los corredores productivos más importantes de San Luis Capital.

La intervención forma parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal para responder a los reportes ciudadanos y mantener en mejores condiciones las vialidades que diariamente utilizan miles de trabajadoras y trabajadores.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene la atención permanente a las vialidades con acciones inmediatas que mejoran la movilidad y la seguridad de quienes diariamente transitan por San Luis Capital. Como parte de este compromiso, la Dirección de Obras Públicas lleva a cabo trabajos de rehabilitación de un tramo con daños en el cruce de Eje 130 y avenida Industrias, en la Zona Industrial, uno de los sectores con mayor circulación vehicular y actividad económica de la ciudad.

La intervención se llevó a cabo mediante trabajos de bacheo emergente, utilizando maquinaria especializada, entre ellas una retro excavadora, para realizar la apertura de caja y retirar el material deteriorado, se compacta el terreno existente, se coloca y compacta una nueva capa de base hidráulica cementada, y posteriormente se coloca nuevo pavimento, permitiendo recuperar las condiciones de rodamiento y brindar una superficie más segura, resistente y adecuada para el tránsito constante de vehículos particulares, transporte de carga y unidades de personal que diariamente circulan por este importante corredor industrial.

Estas acciones responden al compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de atender de manera oportuna los reportes y las necesidades de las y los usuarios de la Zona Industrial, un sector estratégico para el desarrollo económico de San Luis Capital. Con trabajos como éste se busca reducir riesgos para automovilistas, mejorar los tiempos de traslado y ofrecer mejores condiciones de movilidad a las miles de personas que todos los días se desplazan hacia sus centros de trabajo.

La Dirección de Obras Públicas informó que la atención a este punto forma parte del programa permanente de mantenimiento vial que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, conforme a una programación técnica que prioriza las zonas de mayor circulación y los reportes ciudadanos. Paralelamente, continúan en proceso diversas acciones de rehabilitación de vialidades, pavimentaciones y obras integrales que fortalecen la infraestructura urbana y contribuyen a construir una ciudad más segura, funcional y con mejores condiciones para la movilidad.

El Gobierno Municipal reiteró que, por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, las cuadrillas de Obras Públicas mantienen trabajo permanente en campo para atender las necesidades de la población, mejorar la infraestructura vial y seguir impulsando obras que eleven la calidad de vida de las familias potosinas y fortalezcan la competitividad de San Luis Capital.