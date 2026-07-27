Delegado de Bocas reconoce a Enrique Galindo por hacer realidad modernización de carretera principal, una demanda de 15 años

El Delegado Jaime Waldo afirmó que la inversión de 10 millones de pesos para modernizar esta vialidad responde a una demanda histórica de las comunidades y mejorará la seguridad, la movilidad y la conectividad en la zona norte del municipio.

Después del anuncio del Alcalde Enrique Galindo Ceballos del destino de 10 millones de pesos para rehabilitar la carretera Peñasco–Bocas, el Delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, destacó el respaldo del Gobierno Municipal de San Luis Capital y del Presidente Municipal, “y más en una obra muy esperada por las familias de esta demarcación luego de 15 años, para mejorar la seguridad, la movilidad y la conectividad”.

Waldo Luna puntualizó que este logro es resultado del trabajo en equipo entre la autoridad delegacional y las presidentas de las Juntas de Participación Ciudadana, “quienes con su compromiso, gestión y respaldo han sido fundamentales para que esta petición hoy se convierta en una realidad”.

Asimismo, Waldo Luna hizo un reconocimiento especial a la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez; al titular de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza y al Secretario de Bienestar de la Capital, Edmundo Torrescano, por su apoyo y disposición para seguir con el impulso de obras y acciones que beneficien a la gente que vive en la delegación.

“Este logro nos obliga a redoblar las gestiones de la mano con habitantes de esta zona del Municipio de San Luis Potosí, de seguir tocando puertas para intensificar el trabajo con la convicción de que cuando hay unidad y voluntad, los resultados llegan”, añadió.

Finalmente, el titular de la Delegación de Bocas reafirmó que la regeneración integral de carreteras y caminos rurales es una prioridad que comparten tanto la autoridad de esta demarcación como de la Capital, ya que eleva la calidad de vida de miles de familias de la zona rural.