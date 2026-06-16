San Luis Capital convoca al Tercer Cóctel Exclusivo de Networking Empresarial

La Dirección de Desarrollo Económico Municipal invita a directivos y líderes empresariales a fortalecer alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de negocio en un encuentro de alto nivel que se realizará el próximo 22 de julio.

El evento contará con la participación de empresas y tomadores de decisiones de diversos sectores productivos, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proveedores y fortalecer la economía local.

La directora de Desarrollo Económico Municipal, Korina Toro Reyna, informó que, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizará el Tercer Cóctel Exclusivo Networking Empresarial San Luis Capital, un espacio diseñado para promover la vinculación entre empresas, directivos y líderes de distintos sectores económicos, comom parte de las iniciativas del Gobierno Municipal y el Alcalde Enrique Galñindo de promover la inversión, los negocios y el impulso a las empresas.

La funcionaria destacó que este encuentro se ha consolidado como una plataforma estratégica para impulsar el crecimiento empresarial, ya que permite generar contactos de alto valor, fortalecer relaciones comerciales e identificar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan al desarrollo económico de la capital potosina.

Korina Toro Reyna señaló que el evento se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de julio de 2026 y contará con Holiday Inn Quijote San Luis Potosí como anfitrión y patrocinador oficial. Añadió que la participación está dirigida exclusivamente a directivos y líderes empresariales interesados en ampliar su red de contactos y crear alianzas estratégicas que impulsen la competitividad de sus empresas.

La directora de Desarrollo Económico Municipal hizo un llamado a quines integran el sector empresarial a enviar su solicitud de participación a la brevedad, ya que el cupo es limitado. Reiteró que este tipo de encuentros forman parte de la estrategia del Gobierno de la Capital para fortalecer el ecosistema empresarial, fomentar el desarrollo de proveedores y generar más oportunidades de crecimiento.