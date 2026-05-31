Gobierno de la Capital avanza en el retiro de grafiti para preservar la imagen del Centro Histórico

La Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene acciones permanentes de limpieza y recuperación de espacios públicos para fortalecer el patrimonio urbano de la Capital.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico continúa con labores de retiro de grafiti en diversos puntos del primer cuadro de la ciudad, como parte de las acciones permanentes para conservar la imagen urbana y proteger uno de los espacios con mayor valor histórico, cultural y turístico de San Luis Capital.

Estas intervenciones permiten recuperar fachadas, muros y espacios públicos afectados por pintas, contribuyendo a mantener un entorno más limpio, ordenado y agradable para habitantes, visitantes y comerciantes que diariamente desarrollan actividades en el Corazón de San Luis.

Los trabajos se realizan bajo la visión impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos de preservar y fortalecer el Centro Histórico mediante acciones constantes de mantenimiento y mejoramiento urbano, con el objetivo de consolidar un espacio digno, atractivo y en mejores condiciones para todas y todos.