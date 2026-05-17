Reconoce ayuntamiento de SLP innovación educativa: Joel Ramírez 

Especialistas evalúan proyectos de maestras y maestros de las Escuelas Municipales para fortalecer la calidad educativa en San Luis Capital

Los proyectos educativos desarrollados por maestras y maestros de las Escuelas Municipales de San Luis Capital son evaluados por un comité externo de especialistas, encargado de seleccionar las mejores propuestas para ser reconocidas con el Premio Municipal del Docente, otorgado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Así lo informó el director de Educación del ayuntamiento capitalino, Joel Ramírez Díaz, quien explicó que la innovación educativa corresponde a los distintos niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y la Escuela de Formación Musical. El funcionario destacó que estas iniciativas representan valiosas aportaciones académicas y pedagógicas que pueden incorporarse a la programación escolar, fortaleciendo así el sistema educativo municipal.

Ramírez Díaz señaló que la administración municipal ha mantenido un trabajo permanente para mejorar las condiciones educativas en beneficio de más de mil 900 estudiantes, mediante acciones enfocadas en capacitación docente, salarios justos, infraestructura, equipamiento y acceso a tecnología.

No obstante, enfatizó que el elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje continúa siendo el compromiso y la vocación del personal docente. “Solo ellas y ellos son capaces de abrir el alma de un niño; nada podrá sustituir el abrazo de la palabra, la mirada que comprende y el amor que educa”, expresó Joel Ramírez durante la ceremonia de premiación.

En el mismo evento, el coordinador territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en San Luis Potosí, César Vázquez Jiménez, reconoció el trabajo educativo impulsado por el Gobierno Municipal de San Luis Capital, el cual ha derivado en reconocimientos internacionales, como la distinción de “Ciudad del Aprendizaje” otorgada por la UNESCO.