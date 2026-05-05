De noche, Gobierno de la Capital también trabaja por el Centro Histórico de San Luis Capital

Con acciones permanentes de embellecimiento y seguridad vial, el Gobierno Municipal refuerza el cuidado del Corazón de San Luis por instrucción del Alcalde Enrique Galindo.

El Gobierno de la Capital continúa trabajando sin pausa para mejorar el Centro Histórico, y como parte de estas acciones, durante la noche la Cuadrilla de Respuesta Inmediata, en coordinación con Servicios Municipales, realizó la pintura del cruce peatonal en la intersección de Constitución y la Alameda Juan Sarabia.

Esta intervención contribuye a una circulación más segura y ordenada tanto para peatones como para automovilistas, reforzando la imagen urbana en una de las zonas más representativas de la ciudad.

Con el impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Ayuntamiento mantiene acciones permanentes para el cuidado y embellecimiento del #CorazónDeSanLuis, sumando esfuerzos para ofrecer espacios públicos más seguros, funcionales y dignos para todas y todos.