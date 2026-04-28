San Luis Capital alcanza su mejor nivel histórico en percepción de seguridad y confianza ciudadana

El Alcalde Enrique Galindo anunció que, de acuerdo con datos del INEGI, la percepción de seguridad alcanzó su mejor nivel histórico y es 6.3% mejor que el promedio nacional; la confianza en la Policía Municipal llegó a 58.1%, también por encima del país, mientras que los delitos totales bajaron 14% y los homicidios registraron una reducción sostenida. Estos resultados fueron presentados por el Presidente Municipal ante el sector empresarial, comités de seguridad e inteligencia social, sectores sociales y medios de comunicación.

San Luis Capital alcanzó su mejor nivel histórico en percepción de seguridad, al colocarse por primera vez sobre la media nacional y con una mejora de 6.3 por ciento respecto al promedio del país; “estos resultados no son casualidad, son producto de una estrategia integral que trabaja todos los días en la calle y cerca de la gente”, afirmó el Alcalde Enrique Galindo.

En un ejercicio de presentación de resultados ante el sector empresarial, comités de seguridad e inteligencia social, sectores sociales y medios de comunicación, el Alcalde destacó que la ciudad también está 35.6 por ciento mejor en percepción de seguridad respecto a su peor momento, registrado a finales de 2017 e inicios de 2018.

El edil subrayó que la confianza en la Policía Municipal alcanzó 58.1 por ciento, lo que representa 9.2 puntos por encima del promedio nacional, mientras que la percepción de eficacia policial ya se encuentra en la media del país, después de haber sido la más baja a nivel nacional en 2018. “La confianza se construye con resultados y sobre todo, en cercanía con la ciudadanía, lo hacemos con los 800 Comités de Seguridad e Inteligencia Social”, puntualizó el Presidente Municipal, al tiempo de entregarle a los 800 comités el sello de Garantía de Bienestar, como una política pública eficaz.

Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo destacó que la Capital potosina se mantiene como el segundo gobierno más eficaz entre las capitales del país y suma 14 trimestres consecutivos dentro del top cinco, de acuerdo con la ENSU del INEGI, lo que refleja consistencia en el desempeño institucional.

En cuanto a incidencia delictiva, con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los delitos totales disminuyeron 14 por ciento en el primer trimestre, una reducción mayor a la registrada a nivel estatal (7.6%) y nacional (3.6%).

También se reportó una reducción en homicidios, con 8 casos registrados en el primer trimestre de 2026, lo que representa una baja de 72% respecto al mismo periodo del año anterior, además de caídas importantes en distintos tipos de robo: de vehículo (20.6%), con violencia (66%), a negocio (46%), a casa habitación (43.4%) y a transeúnte (5.3%).

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que estos resultados tienen como base el trabajo del personal operativo, al destacar que el factor humano es clave en la transformación de la seguridad.

Villa Gutiérrez afirmó que los niveles históricos de confianza son resultado de una estrategia que ha dignificado a la corporación y fortalecido la cercanía con la ciudadanía: cuando se trabaja con las personas al centro, los resultados se sostienen y la confianza se consolida.