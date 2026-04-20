Debido a alianza Gobierno Capitalino – IPICyT, se difunde la ciencia entre adolescentes

Se emplean las bibliotecas municipales para acercar a estos temas a estudiantes de secundaria

Especialistas ofrecen el taller “Explorando la química: armado de moléculas paso a paso”

Debido a la alianza que se mantiene entre el Gobierno Municipal de San Luis Potosí con dependencias educativas como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica – IPICyT-, se involucra a las nuevas generaciones en temas de ciencia para inculcar su interés por estas ramas del saber.

De ahí que la Dirección de Educación a través de su Sistema Municipal de Bibliotecas, lleva a cabo talleres didácticos gracias a la disposición de especialistas del citado Instituto, con lo que se cumple la indicación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de difundir la tecnología y la ciencia entre las y los adolescentes.

Por ello, en la Biblioteca CATRA, se llevó a cabo el taller “Explorando la química: armado de moléculas paso a paso”, donde alumnas y alumnos de la secundaria “Antonio Díaz Soto y Gama” tuvieron la oportunidad de aprender de forma práctica y dinámica sobre la estructura de las moléculas.

La actividad fue impartida por la experta del IPICyT, Esmeralda Escobar, quien acercó el conocimiento científico a este sector estudiantil, despertando su curiosidad y fortaleciendo su aprendizaje, así como su noción de temas relevantes para su desarrollo.

La Dirección de Educación de la Capital dio a conocer que seguirá con el impulso de espacios donde la educación y la ciencia vayan de la mano, aprovechando además, la experiencia de organismos como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, para llevar estos talleres a más bibliotecas municipales.