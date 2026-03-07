Realiza Interapas 75 desazolves para prevenir taponamientos en una semana

Se atendieron puntos estratégicos y con reportes de fugas para prevenir riesgos sanitarios.

SLP.– Interapas, atendió 75 puntos de la red sanitaria en la última semana, con el objetivo de mantener el flujo adecuado del drenaje y prevenir brotes de aguas residuales.

Entre los sitios atendidos se encuentran 1ª Privada de Constitución, Margarita Castro de Moctezuma en la colonia Ricardo B. Anaya, Privada de Irapuato y Aguamarina en Jardines del Sur, además en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de limpiaron redes de las colonias Primera de Mayo, Quintas de la Hacienda, Real Providencia y otros.

Allí, se realizaron limpiezas para retirar basura, azolve y otros residuos que obstruían las líneas sanitarias priorizando 35 puntos, a fin de evitar afectaciones a la salud y mejorar el funcionamiento de la red sanitaria.

Interapas recuerda que el cuidado del drenaje es una corresponsabilidad, por lo que es importante evitar tirar basura, grasas, toallas húmedas u otros residuos que puedan provocar taponamientos. Para reportes o solicitudes de atención, está disponible Acuatel 444 123 6400.