OPERATIVOS DE INTELIGENCIA FORTALECEN LA SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• Tres presuntos integrantes de grupos delictivos fueron detenidos en acciones realizadas en Ciudad Valles y Cedral.

Resultado de las labores de inteligencia y vigilancia que mantiene la Guardia Civil Estatal (GCE), tres personas fueron detenidas en distintos hechos registrados en los municipios de Cedral y Ciudad Valles, donde además se aseguraron diversas dosis de sustancias prohibidas.

En el municipio de Cedral fue detenido Juan “N”, de 22 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver, además de una motocicleta en la que se desplazaba.

En Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Luis “N”, de 21 años, en posesión de dosis de “cristal”, marihuana y un documento con posibles claves relacionadas con la venta de narcóticos en el fraccionamiento Praderas del Río, mientras que en otra acción en la colonia Santa Rosa fue detenido Pedro “N”, de 22 años, con dosis de marihuana, de “cristal”, tres objetos “ponchallantas” y una motocicleta.

Las personas detenidas, así como los vehículos, narcóticos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

La SSPC mantiene una estrategia permanente de inteligencia, prevención y vigilancia en las cuatro regiones del Estado para fortalecer la seguridad y atender hechos que puedan afectar la tranquilidad de las familias potosinas, por lo que exhorta a la población a reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo o constituir un delito a través de la Línea de Emergencias 9-1-1 o mediante el 089 para Denuncia Anónima.