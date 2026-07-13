DIVISIÓN CAMINOS IMPULSA LA SEGURIDAD Y LA PAZ EN LAS CUATRO REGIONES

• La División Caminos de la Guardia Civil Estatal aseguró un predio donde fueron localizadas diversas unidades y equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Como resultado de las labores de inteligencia que se desarrollan en las cuatro regiones, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE), aseguró un inmueble donde fueron localizados vehículos con reporte de robo vigente, además de otros indicios que serán analizados dentro de las investigaciones correspondientes.

La intervención se originó luego de que, mediante herramientas de geolocalización, la corporación localizó un semirremolque con reporte de robo vigente al interior de un predio, donde desde el exterior se observaban diversas unidades de transporte, por lo que se procedió al aseguramiento del inmueble y se dio vista al Ministerio Público Federal para las diligencias correspondientes.

Durante el cateo autorizado por la autoridad competente y ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR), fueron asegurados un semirremolque con reporte de robo, un tractocamión, una cabina de tractocamión, otra caja seca sin datos de identificación, una tolva y equipo presuntamente utilizado para el desmantelamiento de vehículos, entre ellos una estación de oxicorte.

Adicionalmente, la División Caminos, en los últimos días también recuperó un tractocamión y un semirremolque con reporte de robo en la carretera federal 57, donde además fue localizado un cargamento de aproximadamente 15 toneladas de aluminio y dos vehículos utilizados presuntamente para brindar apoyo logístico, mientras que en la autopista La Pila–Villa de Arriaga aseguró otro tractocamión con reporte de robo con un inhibidor de señal.



Todos los vehículos, objetos e indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.