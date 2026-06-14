ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS LIMÍTROFES

* Un objetivo prioritario con orden de aprehensión vigente fue detenido en el municipio de Salinas de Hidalgo.

Como resultado de las labores permanentes de inteligencia y vigilancia en las zonas limítrofes del estado, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un presunto objetivo criminal que contaba con un mandamiento judicial vigente, fortaleciendo las acciones encaminadas a preservar la seguridad y la tranquilidad de las familias.

La detención se efectuó sobre la carretera federal a Zacatecas, a la altura de la comunidad de Conejillos, en el municipio de Salinas de Hidalgo, donde agentes estatales interceptaron a José “N”, de 27 años de edad, originario de Durango, quien se desplazaba a bordo de una camioneta y a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de “cristal” y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

Tras la consulta de sus datos generales, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente emitida en Zacatecas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo la coordinación, la inteligencia y la capacidad de reacción para combatir a quienes atentan contra la paz y la seguridad de la población.