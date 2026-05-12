OPERATIVOS DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• ⁠Durante los dispositivos preventivos fueron aseguradas dosis de droga, armas y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Los operativos permanentes de vigilancia y prevención implementados por la Guardia Civil Estatal (GCE) continúan dando resultados a favor de la seguridad de las familias potosinas, derivando en la detención, en las últimas 24 horas, de 33 personas presuntamente relacionadas con distintos hechos que alteran el orden y la paz pública en la entidad.

Como parte de estas acciones, la GCE aseguró 89 dosis de “cristal”, 305.7 gramos de marihuana y una dosis de cocaína, además de dos armas, cargadores y cartuchos útiles.

Durante los dispositivos operativos, la corporación también decomisó nueve artefactos conocidos como “ponchallantas”, utilizados para obstaculizar las labores de seguridad y poner en riesgo a la población.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa impulsando una estrategia coordinada para fortalecer la prevención, combatir conductas delictivas y preservar la tranquilidad en los 59 municipios de San Luis Potosí.