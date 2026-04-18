SE FORTALECERÁ LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN CON NUEVA DIVISIÓN DE PROXIMIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

• La Guardia Civil Estatal contará con una nueva área que operará en los 15 Puntos de Atención Ciudadana para brindar orientación, seguridad y acompañamiento a la población.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad que impulsa el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en el cambio que se vive en San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) avanza en la creación de una nueva división dentro de la Guardia Civil Estatal (GCE), orientada a fortalecer la proximidad social y la prevención en los 15 Puntos de Atención Ciudadana (PAC) de la entidad.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, detalló que tendrá como eje principal la operación de los PAC, como el que se encuentra en construcción sobre la carretera a Matehuala, donde se brindará asesoría en materia de seguridad, así como orientación en programas como el de Héroes Paisanos y los operativos de temporada, mediante un enfoque preventivo y de acompañamiento.

Juárez Hernández subrayó que esta división contará con personal capacitado, con un perfil enfocado en la cercanía con la ciudadanía y en una estrecha coordinación interinstitucional.

Finalmente, indicó que el nombre oficial de esta nueva división aún se encuentra en revisión, aunque estará alineado al concepto de Puntos de Atención Ciudadana, y se prevé que entre en funciones en el transcurso de este año mediante el decreto correspondiente, lo que contribuirá a mantener a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país.