GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA ACCIONES Y RESULTADOS EN LA REGIÓN HUASTECA

• Durante las acciones operativas contra la delincuencia fueron asegurados más de 140 gramos de marihuana y 20 dosis de “cristal”.

Como resultado de las acciones permanentes de prevención, vigilancia e inteligencia que realiza la Guardia Civil Estatal (GCE) en la zona Huasteca, fueron detenidos dos hombres por su probable participación en actividades relacionadas con la venta de sustancias ilícitas, a quienes les fueron asegurados más de 140 gramos de marihuana y 20 dosis de “cristal”, en la colonia el Provenir de Ciudad Valles.

Los detenidos fueron identificados como Julián “N”, de 40 años, y Sergio “N”, de 28 años y durante la intervención les fueron aseguradas 22 bolsas con marihuana y 20 dosis de “cristal”, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información obtenida durante las primeras indagatorias, ambas personas cuentan, con diversos antecedentes registrales, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene presencia permanente en la zona Huasteca y las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia y combate a las actividades delictivas que afectan la tranquilidad de las familias.