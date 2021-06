Próxima semana se prevé que se tengan todas las medicinas para menores con cáncer: AMLO

-Lotería Nacional reveló que el sorteo del 15 de septiembre, habrá premios como un palco en el Estadio Azteca

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que se prevé que la próxima semana se tengan todos los medicamentos necesarios para atender a los niños con cáncer en México.

Lo anterior, tras el bloqueo en el aeropuerto por parte de los padres de los menores con esta enfermedad.

“Se está avanzando mucho, creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas y también equipos médicos. La semana próxima, se está haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido”.

En otro tema, la directora de la Lotería Nacional (Lotenal), Margarita González, reveló que en el sorteo del 15 de septiembre, habrá premios como un palco en el Estadio Azteca y un departamento en Acapulco.

Se trata del sorteo especial 248, con 22 premios en especie y en efectivo para la población.

El mandatario federal indicó que se trata de bienes que han sido confiscados, y todo lo que se obtenga se destinará al desarrollo del país y al bienestar del pueblo.

“Que se ocupe para la educación, la salud, la construcción de caminos en comunidades marginadas, para ayudar a la gente pobre”.

González Sarabia, resaltó que es la primera vez que se integrarán premios en especie en un sorteo.

López Obrador aseguró sentirse “al 100 y sin problema” tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca.

Agregó que una vez que se termine de vacunar contra el covid-19 a la población adulta de Baja California, se continuará con la aplicación de dosis en Sonora, como parte del acuerdo para inmunizar a los municipios fronterizos con Estados Unidos y reactivar la economía.

El presidente puntualizó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió en la madrugada un millón 350 mil vacunas anticovid a seis municipios de Baja California: San Quintín, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali.

Por otro lado, indicó que tras jubilarse de la política escribirá un libro sobre el pensamiento conservador.

“Voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando mandando mensajes, nada de nada, ni con mis hijos voy a hablar de política, me voy a dedicar a otra cosa”.

