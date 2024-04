Preocupante, la inseguridad y violencia en Sonora: Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones pidió no votar por la continuidad en Sonora porque ello representaría más muertos, más violencia y nulo crecimiento económico

Manlio Fabio Beltrones aseguró que la paz y la tranquilidad es la principal demanda de la ciudadanía en Sonora, al ser uno de los estados más violentos del país.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el candidato del PRI al Senado de la República condenó que el Gobierno de Alfonso Durazo siga sin resolver oportunamente los problemas.

Lo lamentable es que nosotros (Sonora) también estamos incluidos en el tema de la enorme inseguridad que vive el país. Una inseguridad que lamentamos no nada más por la violencia sino por las muertes, o por los desaparecidos”, señaló.

Lamentó que 85 por ciento de los habitantes se sientan inseguros viviendo en Ciudad Obregón, aún cuando descendió del tercer al quinto lugar de las ciudades más violentas del país según el INEGI.

Aunado a ello, expuso Manlio Fabio Beltrones, en San Luis Río Colorado el actual presidente municipal, Santos González Yescas, encontró “la mejor fórmula” para cuando deje el cargo, toda vez que tiene una funeraria, un crematorio y un cementerio.

Y a la redonda, dijo, hay “pueblos fantasma” cuyos habitantes fueron desplazados por la violencia y la delincuencia.

Asimismo, continuó, está la advertencia de las autoridades de no circular de noche por las carreteras del estado y con múltiples retenes que no sirven para detener a delincuentes.

México no debe ser un país con tanta inseguridad, pero tampoco con tanta molestia para la población. No deseamos un México que esté lleno de retenes en las carreteras, lo que deseamos es paz y tranquilidad, eso es lo que me encuentro como la principal demanda en Sonora”, sostuvo.