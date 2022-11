Ninguno de los aspirantes opositores a la candidatura por la presidencia cederá su lugar a Monreal, advierte Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró este martes que nadie en los partidos de oposición cederá su lugar para que el senador Ricardo Monreal se suba a la competencia por la candidatura por la presidencia en 2024.

En conferencia de prensa, Creel apuntó que los partidos que integran la alianza Va por México ya establecieron a sus aspirantes a ser el candidato de sus institutos políticos para contender por la presidencia, y aseveró “no creo que nadie quiera dejar su espacio” al senador morenista Monreal.

“Yo veo que los partidos de oposición, cuando menos los tres partidos que integran la alianza, ya establecieron a sus aspirantes con mucha claridad. Y ninguno de ellos va a ceder su espacio y todos ellos van a competir seguramente hasta el final. Seguramente no todos compitan hasta el final, pero yo pienso que las y los aspirantes que somos, y me incluyo, vamos a hacer una competencia hasta el final y no creo que nadie quiera dejar su espacio”, dijoCreel.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados aseveró que si el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado desea dejar el partido Morena, este será bienvenido en el polo opositor.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, será una decisión de él, (…) y por supuesto que si él se suma al polo opositor, pues será bienvenido”, dijo el legislador.

En tanto, en el Senado, el legislador morenista César Cravioto acusó a Ricardo Monreal de querer “lavarle la cara a la derecha que le ha dado la espalda a México”, luego de que el legislador no descartara contender por otro partido por la presidencia de la República en 2024.

Las declaraciones de Cravioto se dan luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseverara que Monreal causó enojo entre los militantes del partido por no definir el rumbo de su candidatura y por su inasistencia a la marcha del presidente Andrés Manuel López obrador por sus cuatro años de gobierno.

