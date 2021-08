México alcanza cifra récord de 300 medallas en Paralímpicos con doble triunfo en natación

La madrugada de este martes, México hizo el 1-3 en la final de los 50 metros pecho varonil SB2. Arnulfo Castorena gana el oro y Jesús Hernández el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

The Sydney 2000 and Athens 2004 men's 50m breaststroke SB2 champion 🏆 has won gold once again! 💯

🥇 Arnulfo Castorena #MEX

🥈 Grant Patterson #AUS

🥉 Jesus Hernandez Hernandez #MEX#ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 @Paralympics @Tokyo2020 @COPAME

