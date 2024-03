Familiares de marinos desaparecidos protestan afuera de Palacio Nacional

Familiares de los marinos Emiliano Navarro Martínez y Kevin Enciso exigieron este lunes al Gobierno de México que siga en las labores de búsqueda de su hijo, tras el accidente de un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado 6 de marzo en costas de Michoacán.

Afuera de Palacio Nacional, la madre del marino Navarro Martínez, María de los Ángeles Martínez, indicó que autoridades le apuntaron que el cuerpo de su hijo, y de otro elemento más, quedó adentro de la aeronave a una profundidad de mil 600 metros, por lo que exigió que se le busque.

“Lo que ha impedido que se llegue hasta ellos, por eso estamos tratando de ser escuchados por el Gobierno o cualquier persona que nos pueda ayudar, que la búsqueda no pare, que llegue hasta el fondo de todo esto. Solo quiero que mi hijo regrese a su pueblo, a su casa, regrese con su madre”, indicó a reporteros.

Indicó que la única exigencia que tienen es que se autorice el equipo para recuperar la aeronave que se encuentra en el mar y se recupere el cuerpo de los marinos.

Lo único que me dicen es que sigue la búsqueda, pero como yo les he repetido: así se van a tardar 10 años, mientras no tengan lo esencial no van a poder llegar con él”, indicó.