El presidente de México no puede ser rehén de nadie: AMLO tras ser retenido por CNTE en Chiapas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el presidente de México no puede ser rehén de nadie, tras ser retenido por integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, impidiéndole iniciar su conferencia mañanera.

“Un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo”, aseguró el mandatario mexicano desde su camioneta.

López Obrador difundió un mensaje en su mañanera relatando lo sucedió este viernes 27 de agosto del 2021.

“Una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera, ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la defensa, el general Sandoval. Yo estaba a punto de llegar al cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla para participar en la reunión de 6:00 a 7:00 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera”.

Narró que los integrantes de la CNTE se pararon en la entrada del cuartel y le impidieron la entrada.

Informó que hasta diez ocasiones se ha reunido con lideres de la CNTE, pero en entidades como Chiapas y Michoacán hay intereses dentro de la dirigencia.

“El caso de Chiapas y también Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia, esto no tienen que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas entonces yo no puedo someterme a un grupo de interese creado entonces decidí permanecer aquí”, mencionó.

AMLO aseguro que no entraría por la fuerza a la sede donde se lleva a cabo la conferencia mañera, pese a que era un grupo reducido.

“No son mucho podría yo entrar y llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen y respeten porque esto que están haciendo es completamente indebido, porque tienen un derecho a manifestarse, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos, yo no tengo nada de que avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados, hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, como nunca está llegando presupuesto de manera directa a las escuelas, no tenemos pendientes con los maestros”.

AMLO pidió a las bases magisteriales analizar si merece ese trato que le dio la CNTE en Chiapas.

El presidente López Obrador reiteró que no puede someterse a chantajes de nadie, y no establece complicidades mafiosas con ningún grupo.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada, además estoy acostumbrado enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la envestidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco complicidades mafiosas con ningún grupo de interés creado. Les estamos ofreciendo que los atienda la Secretaría de Educación Pública que es la que les corresponde resolver este asunto”.

Finalmente, anunció que seguirá con su agenda presidencial en la entidad.

Con información de Noticieros Televisa.

