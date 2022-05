Cortan de tajo inversiones para energías fósiles; pero México va al revés.

Toño Martínez

Una decisión de trascendencia histórica para cortar una de las principales fuentes del calentamiento global que está cobrando dramáticas facturas a la humanidad y al medio ambiente, las energías fósiles, tomaron ayer los 7 países mas industrializados, es decir las principales economías, del Mundo al cancelar el financiamiento que han venido otorgando para la identificación de países en desarrollo por recurrir a la utilización de combustibles fósiles como son el carbón y el petróleo.

De paso y sin proponérselo, evidenciaron una vez más la política energética retrógrada del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al caminar exactamente al reves invirtiendo 12 mil millones de dólares para construir la refinería ” Olmeca” en Dos Bocas en Tabasco, en la rehabilitación de 6 más para producir mayores volúmenes de gasolina y diesel que son altamente contaminantes y en alimentar fabricación de energía eléctrica de la CFE con esos carburantes.

En el acuerdo de Berlin, Alemania, los ministros de Energía y Clima del país anfitrión de la reunión, junto con los de Canadá, Italia, Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido determinaron no mas ayuda pública para producción de energías a base de petróleo y carbón para evitar que las emisiones de dióxido y bióxido de carbono que emiten siga destruyendo la capa de ozono y calentando el planeta.

Tal vez en la confusión mental que produce la inestabilidad social que sacude a nuestro país por la era negra de crímenes, violencia, delincuencia, empobrecimiento alimentario, desempleo, provocaciones y constante invitación a la confrontación no se a puesto la atención justa al acuerdo, pero es de primera importancia para la humanidad en la lucha por detener el caos climático y sus efectos en desertificación, deshielo de los polos, acidificación de mares, agotamiento de fuentes de agua, perdida de miles de especies de flora, fauna, insectos beneficios, las temperaturas infernales que golpean en todos los continentes, súper huracanes, aparición de virus mutantes mortales…

Permitir por incapacidad de organización social e indiferencia que se sigan aplicando políticas descabelladas para gobernarnos nos hace copartícipes del oscurantismo.

El convenio de Berlin no es caprichosa determinación del G7; esos países sustentaron el acuerdo en estudios profundos de expertos, e investigaciones respecto al daño por uso del carbón y petróleo y tomaron el toro por los cuernos.

El texto lo dice: ” Nos comprometemos a lograr un sector eléctrico predominantemente des carbonizado para el 2035 …y apoyar la eliminación mundial del carbón”, cosa que el gobierno mexicano de la llamada Cuarta Transformación no comprende, no alcanza a entender y no le importa metido en su proyecto socialista y dictatorial.

