AMLO confirma hackeo y robo de información confidencial a la Sedena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes la información dada a conocer ayer por el periodista Carlos Loret de Mola sobre un hackeo internacional a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética”, dijo este viernes en conferencia matutina.

La información que se fue extraída por el grupo internacional de hackers autodenominado “Guacamaya”, cerca de seis terabytes, revela información sobre sus problemas de salud, el “Culiacanazo” y disputas internas entre la Sedena y la Marina.

Latinus dio a conocer en “Loret Capítulo 96” que la información extraída de los servidores de la Sedena, y que data de 2016 a la fecha, revela que el presidente sufrió el riesgo de un infarto y tuvo que ser trasladado de urgencia a comienzos de este año.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso (no se ha dicho) lo de la ambulancia, que fue a Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo, ¿sí se acuerdan de eso? Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”, indicó en conferencia desde Palacio Nacional.

Después de asegurar que todos los reportes sobre su salud son verdaderos,López Obrador decidió poner la canción “No me quiso el Ejército” de Chico Che.

“Yo tengo varios padecimientos. Sólo hay una cosa que no tengo y es la del alcohol, pero lo otro sí, y otros males. ¿Por qué no pones a Chico Che?”, dijo y dio indicaciones a su equipo para reprodujeran un audio con la melodía.

El presidente López Obrador indicó que el fallo en los servidores de la Sedena, dependencia encargada de la seguridad nacional, se debió a un cambio en el software.

“Aprovecharon de que está llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general (Sandoval), en el sistema de información. Por eso, son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda la información, pero, pues, es de dominio público”, minimizó.

El mandatario dijo que no prevé ninguna repercusión negativa debido al hackeo, pese a ser información contenida en los servidores de la Defensa Nacional, y calificó al ataque cibernético de “falta de respeto”.

“Es politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. La gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto, una bajeza”, afirmó.

Además de la salud del presidente, Latinus encontró documentos entre los titulares de la Sedena y la Marina (Semar), en los que se hace evidente un desacuerdo sobre la forma en la que deben conducirse en algunas labores de seguridad.

Además, hay reportes extensos y detallados sobre la detención, y posterior liberación, de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, conocida como el “Culiacanazo“.

El grupo de hackers “Guacamaya” también vulneró la seguridad virtual de otros cuatro países en Latinoamérica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...