“Andy López Beltrán o Rocha Moya no han tenido peso decisivo en las negociaciones del T-MEC”, asegura Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este domingo que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, “no han tenido ningún peso en las negociaciones y conversaciones comerciales».

“No son parte de la conversación, ni veo que hayan tenido un peso decisivo, porque nosotros ya estamos preparando la cuarta ronda y somos los más avanzados en las conversaciones”, indicó.

En conferencia de prensa luego de reunirse con el Grupo Parlamentario de Morena, Ebrard reiteró que los nombres de Andy López ni Rocha Moya los ha puesto en la mesa el gobierno de Estados Unidos.

“No, no los han planteado en la mesa, no están en la mesa, y los temas de discusión, la relación México-Estados Unidos, es una de las más complejas del mundo. Entonces, no puedes tener un desorden en la conversación. Si estamos viendo temas comerciales, son comerciales”, aclaró ante la insistencia de los reporteros.

Ebrard detalló que “hay otra mesa donde ves el agua, seguridad, que la lleva el Secretario de Seguridad, y así sucesivamente. sistema de pago, pues lo lleva Hacienda. Es muy compleja la relación”.

“Entonces, al día de hoy lo que te puedo afirmar, sin lugar a dudas, es que esos temas que me mencionan no son parte de mi conversación con mi contraparte de Estados Unidos. Mi condición, no, tampoco. Lo que les interesa el tratado, que ya se los había explicado, son diferentes cosas”, ratificó.

Incómodo con el tema, el secretario de Economía recordó que la representación de Estados Unidos presentó, y “están publicadas, puedes revisar si quieres, publicaron 54 temas que les preocupan, que clasificaron como barreras no comerciales, en el año 2025”.

“Y nosotros presentamos 13. Y nosotros decimos, ¿qué le preocupa a México?: Pues los aranceles, porque los aranceles contradicen el tratado. El tratado se llama Tratado de Libre Comercio. Entonces, cada uno ya presentó sus puntos de preocupación”, explicó.

Ebrard adelantó que actualmente “hay discusiones muy detalladas. Tienes que, a veces, inviertes horas y horas para avanzar una línea, pero así son las conversaciones”.

“¿Por qué? Porque son obligaciones o son acuerdos que van a durar muchos años. Pero tenemos que ser muy cuidadosos”, remarcó rodeado de un grupo de diputados como si el funcionario siguiera en campaña.

Ebrard resaltó que “eso toma tiempo. Nosotros ya hemos dicho, no, no es que no, que tenemos prisa de que se termine mañana, no. Pero sí tenemos que avanzar, pero con prudencia”.

Con información de Latin Us