México y Estados Unidos van contra empresas fachada y financiadores del CJNG; ¿a cuántos sancionaron?

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra 39 personas y 16 entidades mexicanas, presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); mientras que el gobierno de México ordenó bloquear sus cuentas e incorporó a otras ocho personas señaladas como parte de la misma red criminal.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. indicó que las medidas están dirigidas contra integrantes de la cúpula del cártel y redes de financiamiento ilícito distribuidas en varios estados de México. El objetivo, explicó, es limitar los recursos utilizados por la organización para traficar fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, privando al cártel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses”; declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

México detecta posibles empresas fachada y operaciones irregulares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enmarcó el bloqueo de cuentas en las acciones de cooperación bilateral destinadas a combatir las finanzas de la delincuencia organizada. La acción mexicana se produjo después de las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

A detalle, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizó a las personas y empresas señaladas e identificó indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Las autoridades mexicanas también detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero. La UIF concluyó que algunas de las entidades presentan características de empresas fachada o estructuras corporativas con actividad económica aparente limitada o inexistente.

A partir de esos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los individuos señalados por Estados Unidos. También agregó a otras ocho personas acusadas de formar parte de la misma red vinculada al CJNG.

Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, afirmó la SHCP.

“Pelón”, señalado como nuevo líder del cártel

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro y fundador de la organización, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Este último falleció en febrero pasado durante un operativo federal en la sierra de Jalisco, bastión histórico del grupo.

González, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, es además objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado a cambio de información que permita lograr su arresto o condena.

Entre las entidades señaladas como parte de la estructura financiera aparecen empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas y compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a “El Jardinero”. Las autoridades sostienen que estas redes contribuyen al sostenimiento económico de la organización criminal.

Cabe recordar que la administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana (antes mejor conocida como Nueva Familia Michoacana), en medio de una mayor presión de Washington sobre México para combatir al crimen organizado.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE