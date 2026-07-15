CNTE anuncia nueva manifestación en la CDMX; acusa al gobierno de Sheinbaum de incumplir acuerdos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este martes que sus integrantes de distintas secciones regresarán a la Ciudad de México para manifestarse.

El magisterio programó una nueva movilización para este jueves 16 de julio a las 9:00 de la mañana en las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en la calle Isabel la Católica, en el Centro Histórico.

La coordinadora argumentó que esta manifestación se llevará a cabo “ante el incumplimiento” de los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

En el anuncio, la CNTE solicitó a los participantes portar pancartas con sus demandas principales: un aumento salarial, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la cancelación de la reforma educativa implementada desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Cabe recordar que el 1 de junio, unas semanas antes del comienzo del Mundial de futbol que tuvo a la Ciudad de México como una de sus sedes, los maestros iniciaron un paro nacional y desplegaron un plantón en inmediaciones del Centro Histórico.

Durante varias semanas, los integrantes de la CNTE se manifestaron con bloqueos viales, marchas en la avenida Reforma, concentraciones por las mesas de diálogo que sostuvieron con representantes del gobierno federal.

El 19 de junio, el magisterio retiró sus casas de campaña y pausó sus protestas en la capital del país, esto a unos días de que comenzara el torneo de futbol.