Aumenta número de damnificados en Veracruz por las lluvias; intensifican ayuda con Plan D-N-III

Veracruz.- El número de casas dañadas por las intensas lluvias registradas desde la noche del pasado martes aumentó en el estado de Veracruz.

Autoridades del gobierno de Veracruz activaron el Plan D-N-III en la comunidad de Tolome, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas, por el desbordamiento del río.

En esta localidad aumentó a 70 el número de viviendas afectadas, ayer sumaban 60, que provocó que la Defensa se sumara a las labores de auxilio activadas ya por el Plan D-N-III y Protección Civil.

Uriel Peralta Barrios, alcalde de Paso de Ovejas, explicó que autoridades de los tres niveles de gobierno realizan las evacuaciones preventivas y habilitaron un refugio temporal para auxiliar a los habitantes que quedaron atrapados por el incremento en el nivel del agua.

Por su parte, las autoridades estatales y federales iniciaron la evaluación de daños en las comunidades de El Faisán, Acazónica, Tamarindo y Loma Fría, del municipio de Paso de Ovejas, donde el nivel del agua rebasó el metro.

Los elementos del Ejército, la Defensa y Protección Civil, intensificaron recorridos de auxilio, vigilancia y seguridad, en apoyo a los habitantes para proteger la integridad de las familias.

Las fuertes lluvias que azotaron durante la noche del martes y madrugada de ayer miércoles en Veracruz provocaron un desastre en, al menos, seis municipios, la activación del Plan D-N-III, el cierre de una carretera y mantienen bajo el agua a 60 viviendas en Paso de Ovejas.

Por ello, en un comunicado oficial, la Secretaría de Protección Civil activó un aviso especial, «principalmente por el riesgo de saturación del suelo, derrumbes, deslaves y posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos».

Pese a la gravedad, causada por las condiciones climatológicas, hasta el momento no se reportan personas fallecidas, lesionadas ni daños en infraestructura estratégica.

Con informaciòn de Latin Us