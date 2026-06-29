«Vamos a hablar de Ecuador ya que pase el partido»: Sheinbaum evade confirmar si se restablecerán las relaciones diplomáticas

«Vamos a hablar de la relación de Ecuador y México ya que pase el partido, por lo pronto, mucha suerte a la Selección, mucha suerte», dijo tras la pregunta de la prensa.

La relación entre México y Ecuador quedó rota después del ingreso policial a la embajada mexicana en Quito ordenada por el presidente Daniel Noboa para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Glas fue detenido la noche del 5 de abril de 2024 dentro de la embajada de México por agentes policiales horas después de que el exvicepresidente recibiera asilo diplomático del gobierno mexicano.

Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales.

Ecuador acusa a México de haber hecho un mal uso de los instrumentos que regulan el asilo diplomático con el caso de Glas.

Por su parte, México denuncia que se rompió el principio de inviolabilidad de sedes diplomáticas al haber ingresado policías sin autorización del gobierno.

Con información de EFE