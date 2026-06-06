Paseo de la Reforma reúne a miles para intentar récord de la ola humana más grande

Este 6 de junio, miles de personas tienen cita sobre Paseo de la Reforma para participar en ‘La Ola Chilangá’, un evento que busca imponer por primera vez el Récord Guinness de la marea humana más grande del mundo como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa también conmemora los 40 años de la célebre “ola”, una tradición que nació durante el Mundial de México 1986 y que desde entonces se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de los aficionados en los estadios de todo el planeta.

Los participantes se congregaron entre el Ángel de la Independencia y la Fuente de la República, conocida como El Caballito, para realizar ensayos previos al intento oficial.

“La Ola Chilanga busca reunir a miles de personas ejecutando una acción masiva en perfecta sincronía colectiva”, dijeron las autoridades de la CDMX.

Los organizadores estimaron la participación de alrededor de 36 mil personas en una jornada que busca celebrar la inclusión, la diversidad y el espíritu festivo de la capital.

Debido al evento, se registraron afectaciones en la Línea 7 del Metrobús y cierres en distintos tramos de Paseo de la Reforma, por lo que las autoridades recomendaron utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Con información de López-Dóriga Digital.