Defensa de Maru Campos acusa persecución política y hostigamiento por caso Corral

La defensa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusó una estrategia de “hostigamiento político” en su contra, luego de que este viernes sus abogados acudieron a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México para atender una audiencia relacionada con la denuncia presentada por el ahora senador de Morena, Javier Corral por el presunto intento de secuestro contra el exgobernador panista.

La comparecencia obedece a una carpeta de investigación en la que se imputa a la mandataria estatal de delitos como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, sus abogados sostienen que la fiscalía capitalina ya había determinado el no ejercicio de la acción penal el pasado 27 de febrero, resolución que ahora busca ser revertida tras una impugnación promovida por Javier Corral.

La denuncia fue interpuesta luego del fallido operativo ocurrido en agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua viajaron a la capital del país para ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación fiscal relacionados con su administración estatal entre 2016 y 2021.

Los abogados Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo llegaron alrededor de las 9:30 de la mañana al juzgado octavo del nuevo complejo judicial ubicado en San Mateo Xalpa, en Xochimilco. En entrevista, afirmaron que la acusación contra Campos carece de sustento jurídico y responde a una ofensiva morenista contra la gobernadora panista.

“La base de nuestra argumentación es que no se puede imputar a la gobernadora Maru Campos el delito de secuestro porque no dio ninguna orden, no estuvo presente y no existe comunicación alguna que la vincule. Lo que había era una orden judicial que se estaba ejecutando formalmente con conocimiento de la Fiscalía de la Ciudad de México”, afirmó Gil Zuarth.

El abogado señaló que la audiencia forma parte de una serie de acciones simultáneas contra la mandataria estatal.

“No es casualidad que en la misma semana se cite a comparecer a la gobernadora por una carpeta federal, se presente una solicitud de juicio político en el Congreso y además se pretenda reabrir esta investigación”, acusó.

La defensa de Maru Campos recordó que la orden de aprehensión contra Javier Corral permanece suspendida debido al fuero constitucional que actualmente posee como senador de la República. Aseguraron que la Fiscalía de Chihuahua ha respetado esa protección legal y acusaron un trato diferenciado por parte de autoridades federales.

“La Fiscalía de Chihuahua sí sabe leer la Constitución y entiende perfectamente que no puede actuar penalmente contra una persona con fuero. Ese mismo respeto institucional es el que exigimos de las autoridades federales”, afirmó Gil Zuarth.

El operativo contra Corral se llevó a cabo el 14 de agosto de 2024 en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma. En ese momento, agentes de la fiscalía capitalina, encabezados entonces por Ulises Lara López, intervinieron para impedir la captura del exgobernador, argumentando que las autoridades chihuahuenses no notificaron adecuadamente sobre el despliegue.

Los abogados de Campos acusaron además a la Fiscalía General de la República de ejercer una “justicia selectiva” y señalaron directamente a Ulises Lara de actuar para proteger a determinados actores políticos.

Javier Coello comparó el caso de Corral con la actuación reciente de la fiscalía federal en torno a funcionarios de Sinaloa investigados en Estados Unidos. “El mismo funcionario que en 2024 liberó a Javier Corral en el restaurante Gin Gin hoy actúa de manera similar al no ejecutar órdenes judiciales internacionales contra funcionarios sinaloenses. Es el mismo modus operandi”, afirmó el abogado de la gobernadora de Chihuahua.

Con información de Latin Us