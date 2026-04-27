Aseguran casi una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 904 kilogramos de cocaína a 65 millas náuticas al noroeste de Puerto Chiapas.

Por medio de un comunicado, se indicó que la operación ocurrió tras un seguimiento a través del sistema de vigilancia marítima, el cual identificó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda.

Según el reporte oficial, la unidad realizaba maniobras inconsistentes con la navegación civil, lo que motivó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para su interceptación en altamar.

Detalles del aseguramiento

Tras dar alcance a la embarcación, el personal naval procedió a la inspección, localizando en su interior:

18 bultos que contenían el cargamento ilícito.

que contenían el cargamento ilícito. Un peso estimado de 904 kilos de presunta cocaína.

de presunta cocaína. Seis tripulantes de nacionalidad extranjera, quienes fueron detenidos en el lugar.

De acuerdo con las autoridades federales, este golpe al narcotráfico representa una afectación económica superior a los 349 millones de pesos.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con la droga y la embarcación, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. Dicha instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los involucrados.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad federal reafirmó el mantenimiento de las operaciones de vigilancia aérea y marítima para garantizar el Estado de derecho en aguas nacionales.

Con información de López-Dóriga Digital