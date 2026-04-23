Omar García Harfuch y gobernadora de Chihuahua se reunieron 45 minutos para tratar el tema de los agentes de la CIA

Con el objetivo de esclarecer el papel que desempeñaban dos agentes estadounidenses, quienes perdieron la vida en un accidente en Chihuahua, la mandataria estatal, María Eugenia Campos, sostuvo este jueves una reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Alrededor de las 11:30 horas, un convoy integrado por al menos tres camionetas blindadas ingresó a las instalaciones de la dependencia federal, ubicadas sobre Avenida Constituyentes, en la Ciudad de México. Tras permanecer cerca de 45 minutos en el lugar, los vehículos se retiraron sin que las autoridades ofrecieran declaraciones a la prensa.

Campos acudió acompañada por el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, quien previamente informó que los agentes de la CIA participaban en labores de capacitación sobre el uso de drones inteligentes dirigidas a corporaciones de seguridad locales.

La presencia de los agentes estadounidenses ha generado fricciones entre los gobiernos federal y el estatal debido a que la administración de la presidente Sheinbaum ha rechazado las actividades de personal de inteligencia estadounidense en operativos de campo contra la delincuencia organizada.

La reunión entre Harfuch y la gobernadora se da después de que la mandataria afirmara que no ha conversado con Campos, auque buscó contactar con ella.

«La busqué ayer, no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar», dijo ante la pregunta de la prensa.

Asimismo, Sheinbaum descartó que quiera generar un «conflicto» con Estados Unidos tras su exigencia de explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua.

Con información de Latin Us