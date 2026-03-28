Retiran más de 740 toneladas de hidrocarburo en las costas del Golfo de México

El Gobierno de México informó que más de 700 toneladas de hidrocarburo han sido retiradas de zonas costeras del Golfo de México.

El Grupo Interinstitucional (GI) conformado por la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales, detallaron que se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburo en la zona del Golfo de México.

Tras intensas jornadas de saneamiento, las autoridades reportaron playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento.

A través del Plan Nacional de Contingencias, se desplegó una fuerza de más de tres mil elementos apoyados por 46 buques, 45 vehículos, siete aeronaves y tecnología de punta, incluyendo drones aéreos y submarinos, así como un kilómetro de barreras de contención.

Se destacó que las operaciones de búsqueda y recolección han permitido retirar una cantidad significativa de contaminante tanto en tierra como en mar:

En zonas costeras: Se han recolectado más de 700 toneladas de residuos.

Se han recolectado más de de residuos. En altamar: Se capturaron 40 toneladas adicionales para evitar su arribo al litoral.

Se capturaron adicionales para evitar su arribo al litoral. Alcance: Se han atendido 39 playas, cubriendo una extensión de más de 480 kilómetros de costa, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

De manera simultánea, el operativo mantiene trabajos de mitigación en el complejo Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche. En esta zona se utiliza equipo especializado de inspección submarina con el objetivo de contener el hidrocarburo desde su origen y realizar las investigaciones técnicas correspondientes.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Profepa continúan con las labores de verificación e integración de expedientes. El objetivo de estas diligencias es determinar el origen exacto del incidente y proceder legalmente contra quien resulte responsable.

El Gobierno de México subrayó que mantendrá la vigilancia permanente y las acciones de limpieza hasta garantizar la mitigación total de los efectos ambientales en el ecosistema marino y las comunidades costeras.

Con información de López-Dóriga Digital