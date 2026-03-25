EL PETRÓLEO QUE ENSUCIA EL MAR…Y LA VERDAD QUE SE QUIERE OCULTAR

El gobierno federal ha optado por una línea que suena más a control de daños políticos que a transparencia ambiental. Se señala a un “buque privado” sin nombre, sin empresa, sin ruta, sin responsabilidad concreta. Se descarta rápidamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no se explica con rigor técnico por qué. Se anuncian grupos interdisciplinarios, pero no se presentan resultados verificables. En pocas palabras: se informa lo suficiente para calmar, pero no lo necesario para entender.

Y mientras tanto, ¿qué ocurre en la realidad? Manglares cubiertos de hidrocarburo, fauna marina afectada, pescadores viendo cómo su sustento se contamina día con día. El problema no es solo el derrame; es la lentitud, la opacidad y la narrativa fragmentada con la que se está manejando. Porque cuando la información llega a medias, la desconfianza crece completa.

Respecto a un derrame en la refinería de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, la mandataria indicó que se trabaja con autoridades municipales para la reubicación temporal de estudiantes y el seguimiento a su salud.