Sheinbaum insiste en que incendio ocurrió afuera de la refinería de Dos Bocas y afirma que la FGR ya investiga

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el incendio en la refinería de Dos Bocas porque fallecieron cinco personas.

La mandataria insistió en que el incendio ocurrió en la parte exterior de la refinería y precisó que de las cinco víctima mortales, una persona era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las otras cuatro pertenecían a otra empresa.

De acuerdo con la presidenta, la posible causa de este hecho sería el derrame de unos cárcamos ante las intensas lluvias en la zona.

«Fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas hacia el puerto (…) hubo una lluvia muy intensa y parece que hubo, parece, repito, no es hasta que no pues se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la fiscalía, un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo», dijo.

Sheinbaum aseguró que tras el incendio, el director de refinación de Pemex acudió al lugar «para poder ayudar a la gente» y dijo que se brindará apoyo a las familias afectadas.

Además, añadió que la refinería «no tuvo ningún daño», por lo que se encuentra operando en su totalidad.

«Fue en la parte exterior, pero de todas maneras tiene que revisarse, ya la fiscalía tiene que informar y el propio Pemex pues está haciendo su peritaje técnico», añadió.

Ante los reclamos de padres de familia de una escuela cerca de la refinería, la mandataria señaló que ha pedido a Pemex que apoye en la reubicación del centro educativo.

Con información de Latin Us