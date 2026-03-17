Salud reporta aplicación de 13.3 millones de vacunas contra el sarampión

Eduardo Clark, subsecretario de Salud federal, informó que tras cinco semanas de campaña masiva de vacunación contra el sarampión, se ha logrado una reducción del 30 por ciento en los casos activos en comparación con el pico máximo de contagios registrado a finales de febrero.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Clark García Dobarganes destacó la aplicación de 13.3 millones de dosis.

El subsecretario de Salud explicó que la meta del Gobierno federal es alcanzar las 25 millones de vacunas aplicadas, con un ritmo promedio de 2.5 millones por semana. Hasta el momento, el avance supera el 50 por ciento del objetivo.

“En estas últimas cinco a seis semanas desde que hicimos este llamado a la vacunación contra el sarampión de manera masiva en nuestro país, 13.3 millones de personas han acudido a vacunarse. “, reveló.

“Gracias de este esfuerzo donde hemos aplicado 13.3 millones de vacunas. Hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión”, señaló, además de precisar que el punto crítico de la curva epidemiológica ocurrió entre el 21 y 24 de febrero.

Grupos Prioritarios y Refuerzos

La autoridad sanitaria enfatizó que, aunque la tendencia es a la baja, la población no debe bajar la guardia. Se reiteró el llamado a los siguientes grupos:

Niños de 6 meses a 12 años: Deben contar con su esquema completo. Si no han sido vacunados o recibieron la primera dosis hace más de seis meses, deben acudir por el refuerzo.

Deben contar con su esquema completo. Si no han sido vacunados o recibieron la primera dosis hace más de seis meses, deben acudir por el refuerzo. Personas de 13 a 49 años: Especialmente si no cuentan con antecedentes de vacunación o tienen esquemas incompletos.

Foco de atención en cuatro entidades

A pesar de que 11 entidades federativas presentaron brotes activos inicialmente, el subsecretario hizo un llamado especial a reforzar la inmunización en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo, estados donde la tendencia a la baja aún no es plenamente clara.

Acceso Universal

El funcionario federal destaco que la vacunación es gratuita y universal en cualquiera de los 20 mil puntos disponibles en el país,.s.

Instituciones de Salud participantes: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex) y servicios de salud estatales.

IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex) y servicios de salud estatales. Consulta de sedes: La ciudadanía puede ubicar su punto de vacunación más cercano en el sitio oficial dondemevacuno.salud.gob.mx .

Clark García Dobarganes concluyó agradeciendo la labor del personal de salud y la disposición de la ciudadanía, subrayando que la disponibilidad de biológicos es suficiente para cubrir a toda la población que lo requiera.

Con información de López-Dóriga Digital