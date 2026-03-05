“Reforma electoral no se irá a la congeladora, llegará al pleno”, asegura Monreal

Ante el rechazo de sus aliados a la iniciativa presidencial de reforma electoral, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal aseguró: “no vamos a congelar nada, Morena la llevará al pleno”.

“Ellos (PVEM y PT) tienen su libertad, son aliados racionales y razonables, no son cómplices incondicionales de nada, de nadie, ellos tendrán sus propias actitudes y sus propias decisiones, yo voy a actuar en consecuencia y el grupo parlamentario de Morena respaldará a la doctora Claudia Sheinbaum”, refrendó.

En entrevista con medios garantizó que luego de haber recibido el proyecto en el recinto legislativo de San Lázaro, “vamos a darle intención y cuidar el proceso, pero no vamos a congelar nada y no vamos a evitar que se discuta en la Comisión y después en el Pleno, otorgaremos el plazo que la Constitución y la ley señalan”.

“No vamos a congelarlo, vamos a sacarlo, vamos a votarlo y vamos a concluir el proceso formal legislativo al que están sometidas todas las iniciativas de reforma constitucional”, afirmó.

Monreal admitió que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados de Morena, “ya fijaron una posición e intentar construir una solución siempre te resulta más difícil”.

“Voy a respetarlos, no voy a descalificarlos, porque después de este ejercicio que se puede dar como un desencuentro transitorio, temporal, un desarreglo institucional legislativo temporal, tenemos que volver a buscar dentro de la coalición mantenernos unidos”, expresó.

Sobre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de no ceder en los temas que rechazan el PVEM; y el PT, Monreal consideró que “no es una amenaza velada, yo digo que es una simple reacción”.

“Yo creo que no conviene romper con la coalición. De manera personal creo que esta etapa de desencuentro, y lo digo por las declaraciones, no por el acto que vaya a venir”, aclaró.

El líder de los diputados de Morena reconoció que “es el ejercicio más complejo que a mí me haya correspondido porque van, hasta ahora, 23 proyectos de decreto, pesados también, difíciles, como el de la reforma judicial, y logramos sacarlo adelante”.

