Recompensa a su esfuerzo: joven purépecha obtiene beca para ir a Harvard

El sueño de muchos estudiantes es hacer su carrera profesional en alguna de las universidades más prestigiosas del mundo y hay casos de éxito que destacan por el esfuerzo que imprimen en sus anhelos, este es el caso de Elizabeth Esteban, joven mexicana, hija de indígenas purépechas que obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Harvard.

En su dialecto natal, la madre de Elizabeth Esteban, le dice lo orgullosa que está al enterarse de que acaba de cumplir el sueño que tantos jóvenes latinos buscan: lograr una beca completa a la Universidad de Harvard.

“Nadie de esta comunidad ha podido lograr esto. Y me siento muy orgullosa y agradecida. Nadie de aquí, de este lado del Valle piensa que puede lograr algo así”, expresó Elizabeth.

Elizabeth vive en una casa móvil en el este del Valle de Coachella, sus padres son indígenas purépechas de Michoacán, México y trabajan en los campos agrícolas. a pesar de criar a sus hijos en un hogar de bajos recursos, lucharon para dar a Elizabeth y a sus hermanos una vida mejor.

“Valió la pena porque mi hija logró lo que ella tanto anhelaba estudiar, y pues ahora con más razón. Estoy muy orgullosa”, dijo Celia Esteban, madre de Elizabeth.

Sin embargo, Elizabeth dice que el temor de ser latina y de bajos recursos casi la llevó a no enviar su solicitud a la prestigiosa universidad.

De acuerdo a los datos más recientes de Harvard, 40 por ciento de los estudiantes aceptados son blancos, y sólo un 5 por ciento son latinos.

“Pues al principio no iba aplicar para Harvard porque no me sentía que mis logros merecían tener una universidad así prestigiosa”, concluyó Elizabeth.

Busca estudiar ciencias políticas y en un futuro convertirse en congresista de esta región.

