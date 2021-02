Parejas prefieren vivir en unión libre que casarse, revela censo del INEGI

El Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de 2010 a 2020 disminuyeron los matrimonios y cada vez más personas deciden vivir en unión libre.

De acuerdo con los resultados, de cada cien personas de 12 años y más, 35.4 están casadas, 34.2 son solteras, 18.3 viven en unión libre y el resto son separadas, divorcias o viudas.

El porcentaje de población casada tuvo una caída de 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de población en unión libre incrementó en 3.9 puntos porcentuales respecto a 2010.

Esta tendencia se debe a varias causas:

• Parejas que se aman, pero no están dispuestos a asumir la responsabilidad de la conformación oficial de un hogar y por lo tanto deciden esperarse.

• Jóvenes que prefieren terminar sus estudios y comenzar a elevar su capacidad económica.

• Y otros que no quieren renunciar a cierta calidad de vida que adquieren con sus ingresos y las nuevas oportunidades laborales que se les presentan.

“Los jóvenes no están muy dispuestos a perder esos indicadores, eso significaría dividir tu ingreso si es que tu pareja no trabaja, y a tener que comprar o rentar una vivienda”, indicó Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.

El incremento en la unión libre revela también que la mayoría de los jóvenes no ve beneficios legales en el matrimonio y además se adquieren derechos y responsabilidades, principalmente económicas.

“Lo que está pasando es que ahora los jóvenes ven más obligaciones que beneficios, lleva a que pueda haber que ciertos grupos poblacionales se sientan vulnerables y digan: yo no me meto en camisa de once varas, prefiero estar en unión libre o soltero. Porque muchos de los solteros no es que estén realmente solteros, sí tienen una relación de pareja, pero simplemente viven en hogares diferentes, ¿por qué? por no asumir ese costo del gasto de la vivienda”, señaló Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.

Para el especialista, es necesario recapacitar en cómo se está concibiendo el matrimonio, normar adecuadamente con incentivos, de manera que la relación contractual no se vuelva un elemento perjudicial para una de las partes.

“Yo conocí a mi esposo desde hace 10 años y después de dos años de relación decidimos formar una familia, tenemos juntos 8 años y decidimos mantenernos en unión libre porque nuestra filosofía de vida es que un papel no te da un compromiso real, más bien es como una intención, es más generar ese compromiso por generar o tener un buen núcleo familiar”, dijo Gabriela Delgado, vive en unión libre.

Gabriela Delgado es de las parejas, cada vez más frecuentes, que vive en unión libre.

El matrimonio civil o por la iglesia, dice Gabriela, no se hizo para ellos.

“Yo no tengo esa más mínima intención, un papel no cierra un tipo de compromiso, he visto muchos amigos, familias cercanas en donde se casan, todo bonito, la boda, la iglesia, la firma en el registro civil, todo padrísimo y al año su compromiso terminó, el gasto es innecesario por completo, no tiene uno porque estarse comprometiendo con la sociedad, nosotros decidimos por ese lado porque dijimos que tal si no funciona y cada quien agarra sus cosas y se va”, refirió Gabriela Delgado, vive en unión libre.

Gabriela y su pareja tienen un hijo de ocho años, dice que los compromisos económicos, sociales y de paternidad se comparten.

“Lo hemos llegado a pensar, si nos llegamos a separar él cómo papá dice: yo voy a seguir con el compromiso de su escuela, educación, alimentación, porque es mi compromiso”, aseguró Gabriela Delgado, vive en unión libre.

