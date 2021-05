López-Gatell se vacuna contra COVID-19 en alcaldía Cuauhtémoc

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este jueves 13 de mayo que recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra #COVID19. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden”, publicó el funcionario en Twitter.

El miércoles, durante la conferencia sobre salud, que se realiza diariamente en Palacio Nacional, López-Gatell detalló que fue citado este jueves a las 09:00 horas en uno de los centros de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde le sería aplicada la vacuna Pfizer-BioNTech .

“No me he vacunado porque no me había tocado. Como lo he dicho, tengo 52 años, mañana a las 9:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto. Ya me llegó el turno”, compartió López-Gatell tras ser cuestionado sobre ese tema.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...