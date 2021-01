Joe Biden reconoció que México manejó mejor tema de pandemia que EU: AMLO

“Ayer a pesar de lo que sucedió en el Capitolio se mantuvo estable nuestra economía”, aclaró el presidente

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que Joe Biden reconoció que México ha llevado mejor el manejo de la pandemia que Estados Unidos.

“La llamada que tuve con el presidente Biden tratamos el tema y el reconoció que estaba mejor la atención en México, sobre el problema, que lo que ellos estaban haciendo”.

Además, aseguró que México no intervendrá, en las protestas de ayer de simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos con la ratificación de Biden.

“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadunidenses, esa es nuestra política. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos; por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades”, comentó.

Lopéz Obrador también dijo que el peso y la economía mexicana se mantienen estables pese a lo ocurrido en Washington, Estados Unidos.

“Ayer a pesar de lo que sucedió en el Capitolio se mantuvo estable nuestra economía, solo 25% de la población le gustaría que yo dejara el gobierno, 70% quiere que yo continué y 5% no ha decidido, entonces ¿cuál polarización?”.

Destacó que todavía no ha sido invitado a la toma de posesión de Joe Biden.

“No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la presidencia sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del tratado de libre comercio”.

En otro tema, el mandatario federal destacó que para cumplir con los compromisos medioambientales, el gobierno renovará las hidroeléctricas.

“Hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de los años que están subutilizadas, vamos a modernizadas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. (…) Vamos a renovar las hidroeléctricas que es energía limpia y barata. Es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias y revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al estado la compra de energía eólica a particulares, porque no pagan por ejemplo la transmisión, es un subsidio, hay muchos engaños”.

Informaron que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para recabar datos sobre la vacuna contra covid-19 que se aplica en ese país.

“Para ver si se puede también adquirir esta vacuna, pero primero hacer la revisión, la exploración, si por razones de urgencia la adquirimos porque necesitamos vacunar y tener vacunas suficientes”.

Finalmente señaló que no va monetizar su canal de YouTube para obtener ingresos.

“No me gusta eso porque es mercantilismo y yo soy un funcionario público; primero no me gusta eso, moralmente lo considero indebido y creo que legalmente tampoco podría hacerlo, tendría que hacer un trámite”.

Reprobó que las redes sociales quiten derecho a transmitir mensajes, luego de que plataformas bloquearan cuentas de Donald Trump.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”.

