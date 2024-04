Las vacunas salvaron 154 millones de vidas en el mundo en medio siglo, según la OMS

La OMS sostiene que los beneficios de las vacunas a la hora de salvar vidas son de larga duración, y continúan más allá de los 50 años de edad

Las vacunas han logrado salvar las vidas de 154 millones de personas en el mundo, subrayó un análisis estadístico presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo del inicio de su Semana Global de la Inmunización.

La mayor parte de estas vidas salvadas serían niños (146 millones), en particular aquellos menores de un año (101 millones), de acuerdo con los datos presentados por la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

