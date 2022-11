La cumbre de la Alianza del Pacífico será en Perú para que Pedro Castillo asuma la presidencia: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció este jueves que debido a que se canceló en México la cumbre de la Alianza del Pacífico, el evento se llevará a cabo en Lima, Perú, para que Pedro Castillo pueda tomar la presidencia pro tempore de la alianza.

“Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar nuestros mandatarios de la cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú, porque al presidente no le dieron permiso de salir. Entonces no se puede entregar la presidencia pro tempore si no está el presidente del país”, dijo el canciller durante la reunión del Consejo de Ministros de la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

“Les invitaremos una vez que nuestros mandatarios nos indiquen la fecha en la que se llevará a cabo y seguir adelante, cualquiera que sea la adversidad; perseverar y tener éxito, por eso estamos aquí los que estamos aquí”, agregó.

Por otra parte, Ebrard dio la bienvenida a los representantes de otros países latinoamericanos y destacó que la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, funciona.

“En las alianzas que no funcionan, nadie quiere entrar, más bien ves cómo quieres salir, es decir, esta alianza funciona y tenemos una gran actividad y un gran número de países observadores”, afirmó.

El 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelaba la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para este viernes, debido a que Pedro Castillo no podía salir de Perú.

En respuesta, Castillo agradeció a López Obrador por cancelar la Cumbre y señaló que se podía hacer en su país para que pueda asumir la presidencia pro tempore.

“Para Perú, asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico no sólo es un reto, sino un compromiso para impulsar el avance de los pueblos, que ayudarán al país en su crecimiento para beneficio de todos. A los miembros de este espacio, estamos listos para recibirlos”, expresó en redes sociales.

A pesar de que se canceló el evento, Gabriel Boric, presidente de Chile, arribó desde ayer a México, mientras que Gustavo Petro, presidente de Colombia, viajará hoy al país. En tanto Guillermo Lasso, presidente de Ecuador que busca integrarse a la Alianza, fue recibido esta mañana por López Obrador.

