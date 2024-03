Gran foro feminista de la ONU comienza con la intervención de cinco hombres

Este detalle en la La Comisión para el estatus de la mujer (CSW), el gran foro feminista de la ONU, opacó otros temas en agenda

La Comisión para el estatus de la mujer (CSW, en inglés), el gran foro feminista de la ONU, dio comienzo este lunes con los discursos de cinco hombres (casi la mitad del total de oradores), un detalle que opacó otros temas en agenda como la pobreza extrema y los conflictos armados.

Tras el discurso de Steiner, entró en el Comité la primera mujer de la jornada que subía al estrado, la emprendedora india Chetna Sinha, quien fue recibida entre aplausos y ovaciones de los asistentes.

Precisamente el secretario general de la ONU, António Guterres, se jactó en su discurso de este lunes que las altas instancias de la ONU han llegado casi al equilibrio completo de género, con un 49.5 por ciento de mujeres en puestos ejecutivos.

Por ello, su portavoz Stéphane Dujarric dijo más tarde en la rueda de prensa diaria que la falta de mujeres en las tribunas de oradores hay que achacarla a los Estados miembros y no a la propia ONU.

En cuando a los temas que fueron abordados en esta primera jornada del CSW, la guerra en Gaza eclipsó todos los demás, y fueron varios los que aprovecharon la oportunidad para pedir un alto el fuego, como fue el caso de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sami Bahous.

"We must do more to invest in women’s rights organizations. These organizations must have flexible and predictable financing that matches the scale of need with the power of their movement and voice."

– @unwomenchief Sima Bahous at #CSW68

Full remarks: https://t.co/xo2YsAdKcm pic.twitter.com/Lrlw57Dk0g

— UN Women (@UN_Women) March 11, 2024