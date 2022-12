Embajador de México en Perú prevé que los futbolistas varados en Trujillo regresen el lunes

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, señaló este jueves que los futbolistas e integrantes del equipo Academia Atlante Toluca, varados en la ciudad peruana de Trujillo, podrían regresar a México el lunes.

En un video que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus redes sociales, el embajador señaló que los futbolistas y el cuerpo técnico viajarían el domingo por la noche a Lima para, posteriormente, viajar a nuestro país en la mañana o en la tarde del lunes.

“En estos momentos tenemos programado el vuelo desde la ciudad de Trujillohacia Lima para este domingo por la noche, lo cual muy probablemente podrían salir hacia México el lunes por la mañana o por la tarde”, indicó.

Pablo Monroy informó que el equipo de la Academia Atlante Toluca actualmente cuentan con hospedaje, con condiciones de seguridad y que se les ha apoyado en alimentos.

Por su parte, padres de los jugadores acusaron el miércoles omisiones por parte del gobierno de México para sacar al equipo de Perú ante el aumento de manifestaciones y la declaración de estado de emergencia por la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar un avión de la Fuerza Aérea para que los jóvenes puedan volver a México.

“Pedimos al presidente que mande un avión de la Fuerza Aérea para poder sacar a los chicos entre hoy y mañana. Ya no podemos esperar más (…) queremos que el gobierno federal actúe, eso es lo que queremos como papás”, dijo Omar Mercado Domínguez, padre de Diego Mercado, uno de los integrantes del equipo Academia Atlante Toluca que quedó varado en Perú.

“Todos los papás decimos ‘sacaron a Evo Morales (expresidente de Bolivia) en un dos por tres’. ¿Por qué no pueden sacar a unos chicos, a unos atletas? A lo mejor no son presidentes, son unos deportistas que fueron con la ilusión de un torneo de futbol. No es Evo Morales (mi hijo), pero sí necesitamos que nos ayuden, que hagan una estrategia”, dijo Mercado Domínguez.

